Receita recebe retificações e declarações atrasadas

Quem não enviou a declaração de Imposto de Renda dentro do prazo, já pode encaminhar os dados para a Receita Federal a partir desta segunda, 2. Também é possível fazer uma retificação na declaração que foi enviada, caso haja algum erro.

Para quem não prestou contas ao fisco dentro do prazo, será cobrada multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do valor do tributo. Portanto, mesmo quem for isento ou tiver restituição a receber, terá que pagar a multa.

Após enviar os dados, o contribuinte deve pagar a multa. O prazo para pagamento do valor mínimo é de 30 dias. Se a multa for mais alta, é possível parcelar. Para isso, é necessário procurar uma unidade da Receita.

Até o último dia 29, o Leão recebeu 27.960.663 declarações. A estimativa é que 239 mil contribuintes deixaram de declarar.

