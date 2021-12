Receita recebe 367 mil declarações do Imposto de Renda em dois dias

A Receita Federal divulgou nesta terça-feira um balanço do segundo dia de entrega das declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2015. Nestes dois primeiros dias, até as 17h40 de hoje, haviam sido registradas 367.394 declarações.

O número é quase quatro vezes o total de 86 mil declarações realizadas até este horário no dia de ontem, quando a procura pelo programa do IRPF 2015 congestionou o site da Receita. A expectativa é de que sejam entregues 27,5 milhões de declarações até 30 de abril, quando termina o prazo do prestação de contas com o Leão.

Todas as pessoas com rendimento superior a R$ 26.816,55 no ano passado deverão apresentar declaração. Quem também obteve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil é obrigado a declarar.

A partir deste ano, a Receita endureceu na exigência a médicos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos e advogados. Estes profissionais liberais terão de informar ao fisco os CPFs de seus pacientes e clientes, além dos valores recebidos deles. O Leão deve cruzar os dados apresentados pelos médicos e o de clientes que também entregarão a declaração.

