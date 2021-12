A Receita Federal divulgou nesta quinta-feira, 19, uma série com 11 vídeos sobre o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A série, chamada TV Receita Responde, tira as principais dúvidas que surgem nesta época de entrega da declaração.

O objetivo é explicar de forma simples os principais assuntos relacionados à declaração do IRPF. A Receita Federal espera ampliar a cada ano as formas de comunicação para esclarecer o contribuinte.

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2015 começa no dia 2 de março e termina no dia 30 de abril. As pessoas que entregam a declaração no início do prazo têm prioridade para receber a restituição, caso não preencham a declaração com erros ou omissões. Na mesma situação estão incluídas pessoas com mais de 60 anos, portadoras de moléstia grave ou com deficiência física ou mental.

Este ano, cerca de 27,5 milhões de contribuintes devem prestar contas ao Fisco. A multa por atraso de entrega é estipulada em 1% ao mês-calendário até 20%. O valor mínimo é R$165,74. Um passo a passo com cada etapa da entrega está disponível na página da Receita.

Agência Brasil Receita produz vídeos para tirar dúvidas sobre IRPF

adblock ativo