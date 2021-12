Receita libera programa do Imposto de Renda 2014

A Receita Federal liberou na manhã desta quarta-feira, 26, o Programa Gerador de Declarações (PGD) do Imposto de Renda 2014 (ano-base 2013) para dispositivos fixos. Para tablets e smartphones (m-PGD), o aplicativo estará disponível apenas no dia 6 de março, quando tem início o prazo de entrega das declarações. O programa pode ser baixado no site da Receita.

O programa traz algumas novidades para este ano. Uma delas é a possibilidade de inserção automática das informações, para os contribuintes que receberem comprovante eletrônico de rendimento das empresas. Além disso, também poderão ser informados automaticamente os reembolsos e pagamentos fornecidos por planos de saúde por meio eletrônico.

Outra mudança é a declaração pré-preenchida, que vai beneficiar os contribuintes com certificação digital e que fizeram a declaração do IR 2013 (ano-base 2012). O download da declaração pré-preenchida pode ser feito por meio do portal e-CAC, da Receita Federal.

Quem utiliza tablets e smartphones para acessar a internet também pode aproveitar o m-PGD, recurso que também permite o preenchimento de informações e estará disponível para cerca de 90% dos contribuintes, que já declararam pelos meios convencionais.

Entretanto, ele não poderá ser utilizado pelos contribuintes que realizaram doações em 2013, tiveram rendimentos no exterior ou com exigibilidade suspensa ou necessite importar valores do Carnê-leão, Atividade Rural, Ganho de Capital e Moeda Estrangeira.

