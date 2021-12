Receita libera consulta ao 7º lote de restituição do IRPF na segunda

A Receita Federal abre nesta segunda-feira, 10, a consulta ao sétimo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2018. O lote contempla ainda as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017.

Em todo o país, 151.248 contribuintes têm direito a receber mais de R$ 309 milhões no total. Na Bahia, serão creditadas restituições para 7.821 contribuintes, totalizando um valor de R$ 15.658.326,45.

O crédito bancário será realizado no dia 17 de dezembro. A maior parte é relativa ao exercício 2018, com 4.885 contribuintes no estado, totalizando o valor de R$ 9.378.583,97.

Em relação aos lotes residuais, serão creditados os seguintes valores para a Bahia:

- Lote da declaração 2017: 1.190 contribuintes, totalizando R$ 2.671.383,06;

- Lote da declaração 2016: 794 contribuintes, totalizando R$ 1.769.412,21;

- Lote da declaração 2015: 515 contribuintes, totalizando R$ 1.113.022,38;

- Lote da declaração 2014: 380 contribuintes, totalizando R$ 589.320,22;

- Lote da declaração 2013: 42 contribuintes, totalizando R$ 105.154,71;

- Lote da declaração 2012: 7 contribuintes, totalizando R$ 12.799,13;

- Lote da declaração 2011: 4 contribuintes, totalizando R$ 14.798,07;

- Lote da declaração 2010: 3 contribuintes, totalizando R$ 3.552,27;

- Lote da declaração 2009: 1 contribuintes, totalizando R$ 300,43;

Para saber se teve a sua restituição liberada, o contribuinte pode consultar no site da Receita Federal, pelo telefone 146 (Receitafone) ou pelo aplicativo "Receita Federal - Pessoa Física" para smartphones e tablets.

