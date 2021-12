Receita libera consulta a segundo lote de restituição do IR

Cerca de 1,4 milhão de contribuintes que declararam Imposto de Renda neste ano vão receber dinheiro do Fisco. A Receita Federal abre nesta quarta-feira, 8, consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. Ao todo, serão desembolsados R$ 2,348 bilhões.

A Receita também pagará R$ 151,9 milhões a 63.505 contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2014, mas estavam na malha fina. Considerando os lotes residuais e o pagamento de 2015, o total gasto com as restituições chegará a R$ 2,5 bilhões.

Na Bahia, serão creditadas restituições para 68.210 contribuintes, totalizando um valor de R$ 114.140.240,95. Deste total, a maior parte é relativa ao exercício 2015: 65.751 contribuintes, no valor de R$ 108.715.107,60.

A lista com os nomes estará disponível a partir das 9h desta quarta, na página da Receita na internet.

A consulta também pode ser feita pelo Receitafone, no número 146, ou pelo aplicativo "Receita Federal - Pessoa Física" para smartphone ou tablet. A ferramenta está disponível para aparelhos com sistema operacional Android ou iOS (Apple iPhone) e pode ser baixada gratuitamente no Android Market (Google Play) ou na Apple Store.

As restituições terão correção de 3,09%, para o lote de 2015, a 71,56% para o lote de 2008. Em todos os casos, os índices têm como base a taxa Selic (juros básicos da economia) acumulada entre a entrega da declaração até este mês.

O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração no dia 15. O contribuinte que não receber a restituição deverá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para ter acesso ao pagamento.

Pendências

Para receber a restituição, o contribuinte deve verificar se há alguma pendência na declaração. A consulta pode ser feita por meio do extrato da declaração no portal do Centro de Atendimento Virtual (e-CAC).

Por segurança, o acesso é feito a partir de um código gerado na própria página da Receita Federal, ou com um certificado digital.

Caso o extrato indique a existência de pendências na declaração por causa de erros no preenchimento, o cidadão poderá fazer sua autorregularização, enviando uma declaração retificadora que corrija os erros apontados. Quanto mais cedo for efetuada a correção, mais rapidamente será liberada a restituição.

