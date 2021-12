Receita libera consulta a lotes residuais do IRPF

A consulta a lotes residuais do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) dos anos de 2008 a 2015 está disponível a partir desta sexta, 8. O acesso é pelo site da Receita Federal.

O Leão vai liberar a restituição de 115.124 contribuintes que caíram na malha fina, mas depois regularizaram as contas com a Receita. No total, serão depositados R$ 230 milhões para os contribuintes. O dinheiro estará disponível no dia 15 de março.

