Receita lança rascunho da declaração do IRPF

A Receita Federal lançou, nesta segunda-feira, 3, o rascunho da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, que permitirá aos contribuintes preencher, no decorrer do ano, informações que irá declarar ao Fisco no ano seguinte. "Agora o contribuinte pode organizar dados de pagamentos e rendimentos ao longo do ano e, quando for preencher a declaração, importa o rascunho da declaração e faz a finalização para transmitir a declaração", explicou o subsecretário de arrecadação e atendimento da Receita Federal, Carlos Roberto Occaso.

A facilidade servirá para o preenchimento de diversos dados, segundo a Receita, como informações de venda de carro, consulta médica, rendimento de trabalhador liberal. O programa, chamado "IRPF", pode ser usado em computadores, tablets e smartphones e está disponível para download a partir de hoje. É necessário cadastrar uma senha para usar o programa e, por meio dela, é possível acessar o rascunho por meio de diferentes dispositivos.

O programa fica disponível até 28 de fevereiro de 2015 e, a partir de 1º de março, o contribuinte encontrará a opção de importar o rascunho para a versão final da declaração de imposto de renda. Podem ser registrados dados sobre fatos ocorridos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014. Segundo o governo, os campos de preenchimento no rascunho são idênticos aos do formulário final da declaração. Por meio do mesmo aplicativo, será possível acompanhar processamento da declaração e fazer a declaração.

Occaso afirmou que, apesar de o preenchimento ser online, as informações do rascunho não serão usadas pela Receita Federal. "Os dados do contribuinte que serão usados pelo governo são os da declaração final", disse. "Queremos facilitar para que os dados estejam no formato para serem recuperados na forma da declaração que será enviada no ano seguinte", afirmou.

"O uso do rascunho é opcional e facilita o preenchimento da declaração", disse Occaso. A Receita não tem uma estimativa de quantos contribuintes utilizarão, mas acredita que o programa agilizará o processo de preenchimento. "Com organização maior de dados, é possível aumentar o número de declarantes nos primeiros dias do prazo", disse Occaso. A opção está disponível para todos os contribuintes que fazem a declaração do Imposto de Renda.

