Receita já recebeu quase 1 milhão de declarações do IR

Mais de 968 mil declarações do Imposto de Renda Pessoa Física já foram realizadas por meio do site da Receita Federal. A informações foi divulgada pelo órgão, que contabilizou os registros concluídos até as 17h desta segunda-feira, 10.

Somente na Bahia, mais de 44 mil declarações foram recebidas, e a expectativa é que esse número chegue até 1.125.000 até o final do prazo, no dia 30 de abril.

Em todo o País, são esperadas 27 milhões de declarações. Os contribuintes que possuem Certificação Digital podem fazer a Declaração Pré-preenchida, com acesso por meio da página da Receita, na área do e-CAC. Essa modalidade também poderá ser realizada por um representante do contribuinte que possua certificação digital e detenha uma procuração eletrônica registrada na Receita.

