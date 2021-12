Receita investiga contribuintes e dentistas na Bahia

A Receita Federal investiga 400 contribuintes baianos durante a operação "Sorriso Amarelo", deflagrada este mês, de acordo com nota divulgada pelo órgão nesta terça-feira, 15. A suspeita é que haja um esquema de fraude na utilização de recibos odontológicos em favor desses contribuintes.

O Serviço de Inteligência da Receita Federal detectou uma discrepância de cerca de R$ 3 milhões entre os valores declarados por profissionais liberais e as despesas declaradas pelos contribuintes. As irregularidades aconteceram entre 2009 e 2012.

De acordo com a Receita Federal, as possíveis fraudes foram realizadas principalmente em Salvador e em Feira de Santana. O órgão suspeita que os recibos foram "comprados" para ter a redução do Imposto de Renda a pagar ou aumento do valor restituído.

Os contribuintes investigados serão notificados. Também é possível regularizar a situação fiscal, por meio da declaração retificadora e pagamento das diferenças devidas.

Quem não realizar esse procedimento e for confirmada a irregularidade terá que pagar o valor devido, além de multa de até 150% do valor do imposto.

Os dentistas que vendem os recibos ou notas podem responder a processo criminal, além de ser denunciado ao conselho de classe.

