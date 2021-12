Receita Federal vai pagar restituição de declarações retidas a 4,8 mil baianos

A Receita Federal vai pagar R$ 9,8 milhões em restituições aos contribuintes baianos a partir desta quarta-feira, 15. O dinheiro é referente ao lote residual das declarações do Imposto de Renda dos anos de 2008 a 2016. As declarações estavam retidas na malha fina e as restituições serão depositadas nas contas bancárias dos beneficiados.

Ao todo, na Bahia, 4,8 mil contribuintes receberão a restituição nesse lote. Segundo a Receita, a somatória da restituição para todos os brasileiros incluídos no lote deve chegar a R$ 250 milhões para um total de 115,8 mil contribuintes.

Para saber se faz parte do lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal ou ligar para o Receitafone no número 146. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo "Receita Federal - Pessoa Física", via smartphone ou tablet. O programa é gratuito para sistemas Android ou iOS.

