Receita Federal tem atendimento limitado nesta segunda

O Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal, localizado no Caminho das Árvores, em Salvador, irá funcionar com a capacidade reduzida nesta segunda-feira, 1º. Serão mantidos, até às 19h, o serviço de protocolo de documentos e o atendimento ao contribuinte pessoa física apenas para os serviços de cópia de declarações, 2ª via, inscrição e regularização de CPF e emissão de Darf (guia de recolhimento dos tributos federais). O atendimento retornará ao seu funcionamento normal na terça-feira, 2.

Para as pessoas jurídicas, que são atendidas com horário marcado pela Internet ou pelo Receitafone (146), não haverá horário disponível nesta segunda. Os agendamentos podem ser feitos para outro dia, de acordo com a disponibilidade de vagas para cada serviço.

De acordo com o órgão, a limitação não irá prejudicar o tratamento dos casos emergenciais, como as solicitações de contribuintes que estejam em último dia de prazo.

Alternativa - O contribuinte também pode recorrer a outras ferramentas de atendimento da Receita Federal, como o Portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal), que não será afetado pela medida.

No Portal é possível realizar os seguintes serviços: consulta à Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, cópia de declarações e de pagamentos, retificação de pagamentos, parcelamentos, pesquisa de situação fiscal, impressão do comprovante de inscrição no CPF e alteração de dados cadastrais.

