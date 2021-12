Receita Federal recebe 27,8 milhões de declarações

A Receita Federal informa ter recebido até as 23h59m59s desta quinta-feira, 30, prazo final para envio do Imposto de Renda da Pessoa Física, 27.895.994 declarações. A expectativa da Receita era alcançar 27,5 milhões. No ano passado, foram 26,9 milhões.

Quem perdeu o prazo só poderá enviar o documento a partir das 8h da próxima segunda, 4 de maio. A multa é de no mínimo R$ 165,74, que vai até 1% do imposto devido no mês-calendário, e pode chegar a 20 calculada sobre o imposto devido.

