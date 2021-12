Receita Federal libera consulta ao 5º lote do IRPF

A Receita Federal vai liberar nesta segunda-feira, 8, a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). O dinheiro será depositado na conta cadastrada pelo contribuinte no próximo dia 15. Aquele que tiver direito à restituição deve consultar a página da Receita Federal para saber se está relacionado neste lote.

Vale lembrar que as restituições costumam ser liberadas no mesmo exercício da declaração. Caso o contribuinte não receba até o último lote deste ano, no dia 17 de dezembro, é possível que se encontre na chamada Malha Fina.

De acordo com o especialista em gestão tributária e fiscal, Mauro Moraes, "a qualquer momento o contribuinte pode acessar a situação de sua declaração por meio do extrato do IRPF, que está disponível no site da Receita Federal. Para que tenha acesso, no entanto, é preciso ser portador de certificado digital ou gerar um código de acesso".

Eventuais pendências podem ser sanadas a qualquer tempo, seja por meio do envio de declaração retificadora ou apresentação de documentação pendente em um posto da RFB, mas é preciso inicialmente verificar o extrato do IRPF, segundo o especialista.

Para geração do código de acesso, é preciso número do CPF, data do nascimento, números dos recibos de entrega das declarações referente aos exercícios 2011 e 2012.

