Receita Federal leiloa mais de R$ 48 milhões em mercadorias apreendidas

A Receita Federal de Salvador realiza no dia 3 de novembro um leilão com 29 lotes de mercadorias apreendidas pelo órgão. Entre os produtos leiloados, destacam-se materiais e equipamentos para transmissão de energia elétrica.

Também serão leiloados outros produtos como retroescavadeiras e peças de reposição, vinhos, gravatas de seda, leques e porta-joias, componentes de informática, alto-falantes e headphones, peças mecânicas, mangueiras industriais, sacos de polipropileno, entre outros.

Dos 29 lotes, 10 são de 5.830 toneladas de cabos e outros condutores de alumínio reforçado com diversas ligas e de materiais e equipamentos para montagem de redes de transmissão de energia elétrica de alta tensão.

A lista completa das mercadorias pode ser conferida no edital do leilão, que se encontra disponível para consulta no site da Receita Federal. Para isso, é preciso clicar no link “Leilão”, disponível no menu de acesso rápido, depois em "Leilão eletrônico" e, em seguida, na opção “Acompanhe e Consulte Editais de Leilão Eletrônico”.

O site da Receita também oferece o Manual para participar do Leilão eletrônico, com orientações para os interessados.

Apesar de o leilão estar previsto para o dia 03 de novembro às 16h, os interessados devem acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no site da Receita Federal do Brasil, e registrar antecipadamente as suas propostas no “Sistema de Leilão Eletrônico” até as 18h do dia 1º de novembro.

Mais informações poderão ser solicitadas pelos interessados à Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Salvador, na Avenida da França, s/n, 1º andar, Comércio – Salvador/BA, ou pelos telefones (71) 3186-2614 e 3186-2617.

