Receita Federal atualiza normas sobre CPF

A Receita Federal atualizou as normas sobre o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) por meio de instrução normativa publicada no Diário Oficial da União (DOU). A IN trata da inscrição, da alteração de dados cadastrais, da suspensão da inscrição, das entidades conveniadas, entre outros pontos. Traz ainda o novo modelo do CPF e a lista da documentação necessária para inscrição no País e no exterior.

