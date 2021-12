Receita faz leilão virtual com produtos importados

Mercadorias importadas apreendidas pela Receita Federal serão leiloadas no próximo dia 19 de julho. São 72 lotes com celulares, roupas, perfumes, cosméticos, relógios, bebidas, vestidos de noiva e equipamentos de informática.

Os produtos foram trazidos de forma irregular por brasileiros durante viagens ao exterior e ficaram retidos na Alfândega.

O leilão será feito pela internet por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no site da Receita Federal. As propostas devem ser feitas até as 18 horas do dia 18. Quem fizer as maiores ofertas será selecionado para participar do leilão, que terá os lotes por meio de lances sucessivos.

Cada pessoa pode participar de até 30 lotes. Os objetos são para uso pessoal e não podem ser vendidos.

