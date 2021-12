Receita envia cartas a contribuintes na malha

A Receita Federal enviará pelos Correios mais de 20 mil cartas para contribuintes da Bahia (17.399) e de Sergipe (2.830). O objetivo é alertá-los sobre a possibilidade de retificar e regularizar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, para antecipar a liberação da malha, sem a necessidade de atendimento presencial.

A carta da Receita informa a retenção em malha, como o contribuinte pode consultar as pendências no site da Receita Federal na internet e sobre a possibilidade de corrigir eventuais erros por meio da entrega de uma declaração retificadora.

Ao corrigir espontaneamente a declaração, o contribuinte evita a aplicação de multa punitiva e antecipa a liberação da sua restituição, se for o caso. O fato de ser realizado no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) torna o procedimento seguro.

Na página do órgão, é possível consultar as pendências, no serviço "Extrato da DIRPF", e baixar os programas utilizados para elaboração e transmissão da retificadora.

Ao fazer a retificação, pode ocorrer a alteração de "saldo a receber" para "imposto a pagar" ou mesmo o aumento do imposto anteriormente declarado.

