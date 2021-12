Receita divulga cronograma dos lotes de restituição do Imposto de Renda de 2018

A Receita Federal divulgou nesta sexta-feira, 2, o cronograma dos lotes das restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referente ao exercício de 2018, ano-calendário 2017. Segundo Ato Declaratório publicado no Diário Oficial da União desta sexta, a restituição será efetuada em sete lotes, no período de junho a dezembro deste ano.

Como ocorre todos os anos, a Receita esclarece que as restituições serão realizadas na ordem de entrega das declarações do imposto de renda, levando em consideração que terão prioridade os contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, sendo assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, aos contribuintes portadores de deficiência física ou mental, os portadores de moléstias graves e aos contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

De acordo com o cronograma, os lotes de restituição serão nas seguintes datas: 15 de junho; 16 de julho; 15 de agosto; 17 de setembro; 15 de outubro; 16 de novembro e 17 de dezembro de 2018.

