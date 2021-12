Receita cresce menos que inflação e deixa governo em alerta

O balanço do Governo do Estado dos oito primeiros meses do ano traz um saldo positivo entre as receitas correntes com R$ 22,8 bilhões, e as despesas correntes com R$ 19,5 bilhões. O estado também conseguiu manter o nível de investimento com R$ 1,35 bilhões ante R$ 1,39 bilhões em 2014. Com isso, a Bahia se destaca entre os estados do país, que não registraram quedas significativas no nível de investimentos no período. As contas foram apresentadas pelo Secretário Manoel Vitório, nesta terça-feira, 13, durante a audiência pública das contas do segundo quadrimestre, na Assembleia Legislativa.

Embora as contas estejam positivas, o governo indica preocupação já que o crescimento nominal da receita no período de janeiro a agosto ficou abaixo da inflação. Além disso, os gastos com o funcionalismo quase ultrapassam o limite prudencial fixado com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O secretário ressaltou a importância da manutenção dos investimentos. "Trata-se de um dado fundamental porque este montante é investido em infraestrutura, mobilidade, saúde, educação, segurança, inserção social e outras áreas que se traduzem em benefício direto à população, a exemplo da expansão do metrô de Salvador", disse por meio de nota.

Outro indicador mostrado no balanço foi o endividamento do governo. A dívida consolidada líquida (DCL) permanece equivalendo a 50% da receita corrente líquida (RCL), o que configura, de acordo com o secretário, "um perfil de endividamento bastante confortável", já que a Lei de Responsabilidade Fiscal admite uma relação de até 200% entre dívida e receita.

Segundo o governo, a maior parte dos grandes estados tem dívidas acima de 100% da receita, com destaque para Rio Grande do Sul (217%), Minas Gerais (195%), Rio de Janeiro (186%) e São Paulo (154%).

Despesas

Muito perto de atingir o limite prudencial nas despesas com pessoal no Executivo, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o estado poderá ficar proibido de conceder reajustes aos servidores e contratar no próximo ano.

As despesas com pessoal no Executivo atingiram 45,95% da Receita Corrente Líquida (RCL), aproximando-se bastante do limite prudencial (46,17%). O limite máximo é de 48,6%.

A possibilidade de ir além do limite não está descartada em 2015, avaliou Manoel Vitório, lembrando que estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pernambuco já ultrapassaram este limite em 2015.

Vitório destacou que o último quadrimestre concentra despesas importantes na área de pessoal, como o 13º salário e a segunda parcela do reajuste linear do funcionalismo, a ser paga em novembro. O déficit da previdência, acrescentou, continua sendo um fator importante de preocupação, pois alcançará R$ 2,5 bilhões este ano. O valor equivale ao montante que precisa ser aportado pelo Tesouro, para complementar as contribuições regulares feitas pelo Estado e pelos servidores.

Impostos e sonegação

No balanço o governo também mostrou que o trabalho para a ampliação das receitas, com o combate à sonegação e a modernização do fisco, tem dado resultado. O principal imposto estadual, o ICMS, diretamente vinculado à atividade econômica, arrecadou R$ 10,11 bilhões de janeiro a agosto de 2015, 6% a mais que os R$ 9,5 bilhões apurados em igual período do ano passado. Ao todo, a receita tributária somou R$ 12,73 bilhões.

A atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) que busca fechar o cerco aos sonegadores em todas as instâncias, da administrativa até a penal já recuperou em 2015 R$ 80 milhões aos cofres públicos, informou o governo.

