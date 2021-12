Receita cobra R$ 1,168 bi em impostos atrasados na Bahia

A Receita Federal do Brasil decidiu, nesta segunda-feira, 17, apertar o cerco a devedores de impostos de todo o País. Na Bahia, 25.897 contribuintes inadimplentes serão chamados a regularizar a situação e pagar débitos em atraso que alcançam hoje R$ 1,168 bilhão. Não haverá abatimento na dívida. Após receber uma notificação, os devedores terão 30 dias para regularizar a situação ou sofrerão punições severas. Juntos, Bahia e Sergipe - que fazem parte da 5ª Região Fiscal - têm 28.709 mil inadimplentes, totalizando uma dívida de R$ 1,3 bilhão.

Na Bahia a maior quantidade de inadimplentes são os cadastrados no Simples Nacional (Supersimples). São 21.760 inadimplentes. O perfil é o de pequenos empresários que deixaram de recolher R$ 799,7 milhões aos cofres federais. A punição para quem não pagar o débito será a exclusão do regime em 2013.

Há, ainda, 4.125 mil inadimplentes do programa de recuperação fiscal conhecido como "Refis da crise" (Lei nº 11.941/2009) que deixaram de recolher R$ 94,4 milhões. Esses devedores terão que pagar os valores atrasados integralmente. Se isso não for feito, perderão as condições especiais do programa. Finalmente, 12 grandes devedores - cujos nomes são protegidos pelo sigilo fiscal - que carregam dívidas que, somadas, chegam a R$ 274 milhões.

Em Sergipe são dois grandes devedores com débito de R$ 24,5 milhões. Além desses, 1.977 mil contribuintes devem R$ 73 milhões no Supersimples, e outros R$ 38,8 milhões devem ser cobrados de 833 sergipanos que aderiram ao Refis da crise.

Pela internet - A exceção dos grandes devedores, cuja negociação do pagamento deverá ser presencial, os que estão em débito com o Simples Nacional e com o Refis podem regularizar suas pendências pela internet através do portal da Receita (www.receita.fazenda.gov.br), no link do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

As orientações de navegação e cadastramento no sistema do portal estão detalhadas nas cartas de notificação. Pequena parte dos contribuintes serão notificados por caixa postal eletrônica do e-Cac - caso daqueles que têm essa opção já cadastrada.

Quem está em dívida com o Refis já está sendo notificado desde o final de agosto. Inadimplentes do Supersimples e do Refis têm 30 dias para regularizar a situação, sob pena de serem excluídos dos respectivos programas. Já os grandes devedores ainda não têm um prazo estipulado para a quitação da dívida, mas a informação constará na notificação, caso a caso.

Dificuldade - O diretor do Instituto dos Auditores Fiscais (IAF), Sergio Furquim, tece uma análise pragmática: "A possibilidade de se recuperar essa receita é muito pequena, difícil", afirma ele. Os motivos: existe uma dificuldade real por parte desses contribuintes de honrar as dívidas em razão das dificuldades econômicas como, por exemplo, para manter um negócio via Supersimples.

"Pesquisas mostram que muitas pequenas empresas na Bahia fecham as portas em dois anos. Se não pagaram quando a empresa estava viva, será que paga com a empresa morta?", provoca.

Da mesma forma as empresas que aderiram ao Refis. "Isso tudo são sinais de que as coisas não estão fáceis. Ao contrário do que muitos pensam, as pessoas querem honrar compromissos e não conseguem. Por isso a possibilidade de ser receber esse dinheiro é pequena", afirma.

Já o analista do Sebrae-Ba, Michel Lima, acredita que as empresas com faturamento menor podem sentir mais os efeitos da exclusão do Supersimples. "Para aqueles que têm renda de até R$ 360 mil por ano, a exclusão vai ser pior. Isso porque com o Supersimples essas empresas pagam uma alíquota só. Aconselho a quem está nessa situação a procurar um contador para verificar se compensa mais pagar a dívida à vista ou em parcelas", diz.

adblock ativo