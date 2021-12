Receita arrecada R$ 3,6 bilhões em autuações

A Receita Federal arrecadou no ano passado R$ 3,6 bilhões em créditos tributários na 5ª Região Fiscal, que abrange os estados da Bahia e Sergipe. Em todo o País, o órgão arrecadou R$ 115,8 bilhões.O montante, divulgado ontem no balanço anual da Receita, se refere a autos de infração resultados da fiscalização do órgão contra sonegação, evasão e falta de recolhimento de tributos de pessoas físicas, jurídicas e imóveis rurais.

Do volume total recolhido pela Receita na Bahia e Sergipe, R$ 3,3 bilhões foram resultado de procedimentos de fiscalização externa. Já uma minoria de R$ 370 milhões são resultados de procedimentos de revisão de declarações, ou seja, de contribuintes que caíram na malha fina. Ao todo, foram realizados 10.709 procedimentos de fiscalização na 5ª região da receita. Destes, 812 procedimentos de fiscalização externa e 9.897 procedimentos de revisão de declarações que caíram na "malha fiscal".

Mesmo com a maioria dos procedimentos centrados na revisão das declarações, as maiores arrecadações são resultado de procedimentos de fiscalização externa. O valor médio de crédito tributário constituído nas ações foi de cerca de R$ 4 milhões por cada uma das fiscalizações. Este valor médio representa um salto de 38% em relação ao ano passado, quando a média foi de R$ 2,9 milhões por cada uma das fiscalizações.

Já as revisões da malha fiscal, que tradicionalmente atinge os pequenos e médios contribuintes, alcançaram um retorno mais modesto. Na Bahia e Sergipe, a média de arrecadação por revisão foi de R$ 35 mil.

Grandes contribuintes - De acordo com o auditor fiscal Demian Fagundes, porta-voz da Receita Federal na 5ª Região, os resultados da Bahia e Sergipe acompanharam a tendência registrada nacionalmente, de redução do número de procedimentos, mas aumento do valor médio arrecadado. Ele justifica o cenário, alegando que a Receita tem focado prioritariamente nos grandes contribuintes. "Temos priorizado operações mais complexas e que possuem maior potencial de retorno em volume de crédito", destaca Fagundes.

Ele ainda lembra que as mudanças na dinâmica da fiscalização, que desde 2010 tornou possível a revisão das declarações das pessoas físicas que caíram na malha fina por elas mesmas, desafogaram o trabalho dos auditores. "Essa racionalização de esforços possibilitou o sucesso de operações que demandam maior capacidade de investigação pela Receita".

adblock ativo