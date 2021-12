Receita alerta contribuintes para novo golpe por e-mail

A Receita Federal alerta os contribuintes para um novo golpe enviado por e-mail, com logotipo e nome do órgão, que pede atualização do programa do Imposto de Renda por meio de um link. Segundo o Fisco, o contribuinte deve ignorar essa mensagem eletrônica e não deve acessar o endereço indicado. "Tais e-mails são falsos e não são enviados pela Receita Federal", informou o órgão por meio de nota.

Os contribuintes que precisarem fazer alterações, regularizações e consultas cadastrais devem utilizar o site www.receita.fazenda.gov.br. Se o contribuinte não conseguir, por qualquer motivo, usar os serviços da Receita Federal na internet, deve procurar uma Central de Atendimento ao Contribuinte nas unidades da Receita. Segundo o governo federal, nenhum outro site ou endereço na Internet está habilitado a fazer procedimentos em nome da Receita Federal.

