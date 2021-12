Receita ainda aguarda a declaração de 894 mil baianos

A Superintendência Regional da Receita Federal na Bahia (5ª Região Fiscal) espera, agora em abril, por um aumento considerado no envio das declarações do Imposto de Renda no estado. A menos de 30 dias para o final do prazo de entrega (dia 29), menos de 25% do 1,18 milhão de contribuintes baianos obrigados a declarar cumpriram com a obrigação fiscal: 286 mil, conforme dados divulgados nesta quinta-feira, 31, pela instituição.

O índice baiano, entretanto, ficou acima média nacional: segundo a Receita, até esta quinta, cerca de 22,8% dos contribuintes em todo o país já haviam entregue a declaração. Segundo o auditor fiscal Adilson Matos, que atua na Receita Federal da Bahia, os contribuintes não têm tido maiores dificuldades no preenchimento da declaração, com exceção de barreiras tecnológicas enfrentadas, principalmente, por idosos.

Em Salvador, as dúvidas podem ser esclarecidas por telefone junto ao plantão fiscal da Receita (71-34161350). Quem preferir o atendimento preferencial pode comparecer, sem agendamento prévio, na sede do órgão, na Avenida Tancredo Neves.

Matos ressalta, entretanto, que o sistema para preenchimento e envio da declaração é autoexplicativo, não tendo sofrido maiores mudanças em relação ao ano passado. São apenas duas novidades, sendo que uma delas envolve somente os profissionais de saúde e advogados, que agora são obrigados a declarar as receitas recebidas por CPF, e não mais em valores globais - o que, por outro lado, amplia as chances de identificar inconsistências no cruzamento de dados.

"No caso dos profissionais, não há muita complicação, pois todos já foram orientados desde o ano passado a usar um programa específico detalhando os valores recebidos e, agora, se assim o fizeram, basta importar os dados para a declaração ou terá de fazer, um a um, agora ", explica Matos.

Dependentes

A outra mudança abrange todos os contribuintes que tenham dependentes maiores de 14 anos, que terão agora que apresentar o número do CPF, sendo o responsável obrigado a fazer o cadastro de pessoa física do menor, a partir dessa idade, caso ainda não tenha feito. Antes, a obrigatoriedade de informação do CPF era apenas para maiores de 16 anos.

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Antônio Nogueira, o lançamento das despesas de saúde e instrução de dependentes estão entre as principais dúvidas dos contribuintes.

Nogueira presta esclarecimentos aos contribuintes em coluna publicada diariamente em A TARDE. O especialista considera o sistema relativamente complexo, diante do nível de informação da maioria da população. "Sendo assim, o melhor mesmo é sempre antecipar o preenchimento da declaração, para identificar dúvidas, ainda dentro do prazo previsto para entrega", aconselha Nogueira.

