Receita abre na 2ª consulta ao 4º lote de restituição do IR

A Receita Federal abre na segunda-feira, 09, às 9h, consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2013, ano calendário 2012. Também poderão ser consultados os lotes residuais referentes a 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008. As restituições estarão disponíveis nas contas bancárias no dia 16 de setembro.

Segundo a Receita, serão pagos R$ 1,4 bilhão para 1.351.333 contribuintes. Para o exercício de 2013, serão creditadas restituições para 1.321.834 pessoas, totalizando R$ 1,321 bilhão, já acrescidos da taxa Selic de 3,64% (maio de 2013 a setembro de 2013). Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet, ou ligar para o Receitafone (146).

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. A Receita informa que, caso o valor não seja creditado, o contribuinte deve procurar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento ( 4004-0001 - capitais ou 0800-729-0001 - demais localidades) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

