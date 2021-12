Receita abre consulta a lotes residuais do IRPF

A Receita Federal libera nesta segunda-feira (10) consulta ao segundo lote residual das declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) retidas na malha fina em 2013. No ano passado, 711,3 mil declarações foram retidas pelo Fisco, sendo que 61,5 mil foram liberadas no primeiro lote residual. Nesse segundo lote, outras 67,480 mil declarações devem ser liberadas.

O segundo lote residual estará disponível para consulta no site da Receita Federal ou por meio do ReceitaFone (146). A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smarthphones que usam os sistemas operacionais Android e iOS que facilitam a consulta. Além do lote de 2013, também serão liberados da malha restituições de declarações de 2008 a 2012.

Para fugir da malha fina, os contribuintes devem enviar uma declaração retificadora caso detectem o problema. O extrato da declaração está disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), onde se encontram outras informações relativas ao IRPF. As informações são da Agência Brasil.

