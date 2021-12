Recadastramento de imóveis começa segunda-feira

A partir de segunda-feira, 12, todos os que possuem imóveis (residencial ou comercial) em Salvador terão de informar à Prefeitura a sua existência e localização para a atualização do cadastro imobiliário da capital. Em troca o município oferece 10% de desconto no valor total do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) nos exercícios de 2014 e 2015. Entre outras finalidades, o cadastro servirá para fins de cobrança de IPTU.

Participar não é facultativo: o cadastramento ou recadastramento é obrigatório e quem não o fizer pagará uma multa de R$ 412,62. O prazo é 30 de setembro. E quem está isento de IPTU corre o risco de perder o benefício. O cadastro será feito através da internet e de forma presencial.

O prefeito ACM Neto (DEM) e o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, estarão detalhando o projeto e os seus principais objetivos em entrevista coletiva que acontece na segunda-feira, no Palácio Thomé de Souza.

Defasagem

O que se sabe é que em Salvador existem um milhão e noventa e sete mil imóveis de acordo com o censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Contudo, na base de dados da Prefeitura estão inscritos para fins de cobrança de IPTU apenas 642 mil domicílios (incluindo os isentos) - uma defasagem de mais de 400 mil imóveis. Na prática, isso se traduz em perda de arrecadação.

Ano passado Salvador arrecadou R$ 270 milhões em IPTU - valor considerado baixo pelo secretário Mauro Ricardo em entrevista ao A TARDE no início do ano.

Fato é que o recadastramento ocorrerá ao tempo em que o Executivo elabora novo projeto-de-lei que atualiza a planta genérica de Salvador que também servirá de base para cobrança de IPTU.

O projeto, já informou o secretário, deverá ser enviado à Câmara de Vereadores ainda este mês. A reportagem tentou contato com Mauro Ricardo para esclarecer a vinculação dos cadastros imobiliário e do IPTU, mas ele estava fora de Salvador.

A assessoria de imprensa da Secretaria da Fazenda (Sefaz) informou que o cadastro imobiliário servirá de base de dados para todos os projetos a serem implementados na capital ou, ainda, para planejamento na prestação dos serviços ofertados. Já a assessoria de imprensa da Prefeitura confirmou que uma das funções do cadastro é a de ter o controle sobre quem deve ou não pagar o IPTU.

