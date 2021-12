Reajuste de loterias ocorrerá a partir de 11 de novembro, diz Caixa

A Caixa Econômica Federal confirmou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que recebeu autorização para reajustar os preços das loterias. O reajuste passará a valer em 11 de novembro deste ano. As alíquotas de reajuste, no entanto, ainda não foram divulgadas.

O reajuste das loterias é uma demanda da Caixa desde que o economista Pedro Guimarães assumiu a presidência da instituição.

No início deste mês, durante audiência pública na Câmara, ele havia afirmado que, apesar dos pedidos, o Ministério da Economia ainda não havia autorizado mudanças nos preços.

Em vídeo gravado na semana passada, que circula nesta segunda-feira, 14, na internet, Guimarães afirma que a autorização foi finalmente concedida.

"Quando tivemos reunião em julho, com o presidente da República, (Jair Bolsonaro), tínhamos seis pautas. Já realizamos cinco delas e hoje acabamos de realizar a sexta, que é a autorização para o reajuste, que estava atrasado, e mais do que isso autorização de ajuste anual", afirmou Guimarães, sem citar porcentuais.

De acordo com a Caixa, já existe de fato autorização do Ministério da Economia para o reajuste, mas ainda não ocorreu a publicação de portaria, que trará os porcentuais de aumento. O reajuste das loterias é um fator importante para o IPCA - o índice oficial de inflação.

