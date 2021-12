Ramiro Jr.: 'É hora de fazer mais com o mesmo'

Baiano de Valença, na região do baixo sul do estado, o administrador de empresas Ramiro Jr. tem certeza de que sua formação acadêmica foi essencial para o crescimento do Grupo Ramiro Campelo, fundado por seu pai, Ramiro José de Campelo Queiroz, em 1973. O grupo, gerido hoje por ele e pelo irmão, Márcio Queiroz, cresceu e é representado por três redes e marcas: são 40 Lojas Guaibim, que vende móveis e eletrodomésticos; 12 unidades da Casa Mais Fácil, de material de construção; e 27 lojas de celulares e smartphones da LG (Brand Store).

Com a operação com a LG, o grupo saiu dos limites da Bahia, atuando agora também em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Ao todo, são aproximadamente, 1.500 funcionários, considerando ainda dois centros de distribuição instalados em Valença. O crescimento e, por outro lado, a crise fizeram com que as lojas reduzissem a média menor de funcionários. O grupo, entretanto, acaba de ganhar o prêmio GPTW (do inglês Great Place To Word), sendo considerado um dos melhores locais para se trabalhar no varejo. O tema é um dos abordados por Ramiro Jr. na entrevista concedida ao A TARDE.

O Grupo Ramiro Campelo vem crescendo em meio à crise. Qual o perfil de atuação que faz a diferença?

Tudo teve mesmo origem na Casa do Fazendeiro, vendendo material agrícola, em Valença. Hoje, ela se transformou na Casa Mais Fácil, que vende agora material de construção. Já as Lojas Guaibim surgiram depois, em 1983. É uma empresa, portanto, do interior, o que nos levou a lidar com as demandas das classes C e D, que são representativas no interior, de modo geral. Então, nossa expansão até chegar a Salvador vem da nossa larga experiência nas cidades menores e, depois, na região metropolitana de Salvador, sempre lidando com o público de menor renda. Ainda assim, na capital, estamos mais presentes nos bairros, com lojas do Subúrbio, Calçada, Periperi ou no Centro, na Avenida Sete de Setembro, que tem uma boa vertente desse público, assim como no Shopping Piedade. Estamos também no Shopping da Bahia, mas é mais uma vitrine, pois não é nosso principal foco de atuação. A gente está mais acostumado mesmo é lidar com a proximidade direta com o cliente de bairro e suas necessidades.

Segundo os economistas, com a crise, as classes C e D estão entre as que mais retraíram o consumo, voltando a focar mais nos produtos essenciais, como os da alimentação. Como crescer nesse período vendendo material de construção, eletrodomésticos, móveis e celulares que, a princípio, podem ser considerados dispensáveis?

Evidentemente, a sensibilidade para preço nessas horas de crise econômica aumenta um pouco, mas por outro lado o consumidor sabe barganhar e exigir outros diferenciais. É um público muito sensível à questão da entrega do produto, onde há um anseio em usufruir logo do benefício com aquela compra. É um público também atento ao prazo oferecido para pagamento, estando cada vez mais consciente de seus direitos, previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja: não existe mais um cliente "bobo", pois todos sabem muito bem hoje seus direitos e os exigem. Então, a gente já tem isso no nosso DNA e, portanto, em nosso atendimento, a gente valoriza esses aspectos de que o público dessas classes faz questão, além, é claro, da competitividade no preço. É importante também oferecer um mix completo de produtos para não falhar com o cliente, quando ele procura. Dessa forma, é um público que se mantém fiel às lojas que lhe prestam um bom atendimento, que entendem suas necessidades. Mas, não tem muito o que inventar. Fala-se muito em inovação no varejo, o que é importante, mas o fato é que o comércio é uma das atividades mais antigas da humanidade e, de lá para cá, o essencial da relação de compra e venda se mantém. Então, muitas vezes é se focando no básico, no feijão com arroz bem feito, é o que funciona nessas horas de crise, ou seja, fortalecer aquilo em que já se é bom. Não se pode dormir no ponto. É preciso fazer bem o dever de casa.

O senhor diz que a base do sucesso do comércio é algo antigo. O que o senhor herdou do seu pai, fundador do grupo, que mesmo em meio à inovação pode ser considerado essencial para a expansão do Grupo Ramiro Campelo?

A empresa é hoje dirigida por mim e pelo meu irmão, Márcio. Eu fico nessa parte de gestão e planejamento. Já ele cuida mais da parte comercial, como diretor comercial. Então, digo sempre que o sucesso da empresa vem bem do que cada um pegou um pouco das características do fundador, trazendo também sua identidade própria. Márcio, por exemplo, é muito engajado no que faz, com vivência muito grande de relacionamento com fornecedores, um expert em compras. Da minha parte, eu diria que trouxe para a empresa a contribuição de uma formação acadêmica, o que não era muito comum no interior naquela época. Então, introduzimos uma gestão mais profissionalizada, trabalhando com ferramentas, como planejamento estratégico e valorização do nosso colaborador - algo que a gente faz desde o início da empresa, muito antes de ser adotado pelas organizações de modo geral, muitas até mais preocupadas com a própria imagem. Então, do meu pai ficou bem essa coisa de focar no cliente, valorizando-o mesmo. Atender bem não porque é moda, mas porque acreditamos nisso como essencial para o nosso negócio, além da valorização também dos nossos funcionários. Em relação a isso, ele sempre nos dizia: "Se um dia a empresa passar por alguma dificuldade financeira; primeiro, você paga os funcionários; depois, os impostos, e, por último, acerta com os fornecedores". É um princípio que mostra a importância que damos à nossa equipe. Graças a Deus, nunca precisamos por em prática essa ordem de prioridade, pagando sempre os três: colaboradores, impostos e fornecedores.

Mas as Lojas Guaibim têm hoje um número bem menor de funcionários. Como no restante do varejo, a crise forçou o grupo a demitir?

Infelizmente, este ano, tivemos que fazer um ajuste por conta da crise. Tivemos que apertar os cintos e trabalhar com equipes mais enxutas. Mas, como a gente, por outro lado, está em um processo de crescimento, o que a gente tem hoje, na verdade, é uma redução no número médio de pessoas por loja. A gente, realmente, tinha um número maior antes, mas era porque havia menos lojas antes. Já chegamos a ter, por exemplo, uma média de 23 pessoas por unidade; hoje, nossa média é 16, 17. Além da crise em si, passamos a trabalhar com menos pessoas, porque essas pessoas se tornaram mais caras, com conquistas trabalhistas e melhorias salariais constantes. Isso acaba forçando as empresas a ter quadros mais enxutos, focados em profissionais mais produtivos, pois os custos com pessoal pesam muito.

Considerando a economia das cidades do interior, esses custos tornam-se ainda mais onerosos para as empresas locais?

De modo geral, no Brasil, o empresário tem custos muito elevados nessa área, porque nossa legislação trabalhista é antiga, da época do presidente Getúlio Vargas. Assim, o trabalhador brasileiro, na prática, só leva para casa metade do que ele custa para uma empresa. Ou seja, ele custa para a empresa o dobro. Sei que é um vespeiro falar nisso, mas para o país se tornar mais competitivo, essa questão precisa ser revista. Então, nessa hora de crise, é aquela história: você tem de perder o dedo, para não perder o braço. Então, tivemos que fazer sacrifício, para manter o todo saudável, tudo com muito cuidado para não comprometer o atendimento. Mas, infelizmente, tem de apertar o cinto. Tem de fazer mais com menos ou, no mínimo, mais com o mesmo.

Seria esta concepção de fazer mais com o mesmo que garantiu a classificação do grupo entre os 40 melhores locais para se trabalhar no varejo nacional? Como se deu essa premiação?

Sim, no mês passado, recebemos o Prêmio GPTW, concedido pela empresa de consultoria americana presente em 53 países e que passou a incluir, há dois anos, o varejo na seleção das empresas avaliadas como melhores locais para trabalhar. Nós nos inscrevemos, passamos por uma espécie de auditoria do instituto, que fez também uma pesquisa com nossos colaboradores e, no mês passado, recebemos uma placa entre as 40 melhores empresas do varejo nacional. Temos alguns programas, a exemplo da ouvidoria para os funcionários, totalmente protegida por sigilo e que já existe há mais de 15 anos. Premiamos também anualmente os melhores colaboradores, dentre outras ações baseadas na meritocracia. Há ainda ações sociais implantadas bem antes do tema virar moda nas organizações.

Foi difícil para um grupo, com origem no interior, expandir e chegar em grandes cidades do estado, enfrentando a concorrência de grandes grupos, sobretudo no setor de móveis e eletrodomésticos?

Foi um processo orgânico, lento. Nada foi feito de forma abrupta. Tudo muito bem pensado, sem meter os pés pelas mãos. Aos poucos, dentro das nossas possibilidades. Então, hoje, a empresa tem muito baixo nível de endividamento externo, o que no cenário atual é muito importante, porque os elevados custos financeiros não nos atingem, além da credibilidade com fornecedores. Então, a gente foi sempre muito conservador, abrindo uma média de cinco lojas por ano, com exceção da Brand (LG), que foi algo mais rápido, mas porque a operação é, por si só, algo mais simples, com menos funcionários e produtos. Então, a gente sempre foi aos poucos, conhecendo os mercados gradativamente. No que se refere à concorrência, as demais redes na capital e grandes cidades são mesmo gigantes, com mais de mil lojas, mas nosso crescimento se dá mesmo nas lojas do interior, onde ainda há muito comerciantes locais. Focamos, então, num crediário bem estruturado, algo que não oferecemos, por exemplo, em Salvador. Assim, estrategicamente, conquistando nosso espaço.

adblock ativo