Radar Sebrae ajuda a escolher o melhor local para um negócio

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas na Bahia (Sebrae-Bahia) lançou nesta quinta-feira, 9, na Casa do Comércio, o aplicativo gratuito Radar – uma ferramenta digital para que o empreendedor tenha acesso a informações variadas para abrir o próprio negócio. A iniciativa, segundo o Sebrae, é inédita no estado e no país.

O aplicativo foi disponibilizado para os usuários dos sistemas Android e no site do app (www.radarsebrae.com.br). Também foi desenvolvido para IOS, mas só será liberado no próximo dia 13.

Além de Salvador, a base de dados do aplicativo inclui outras 13 cidades da Bahia: Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Jacobina, Juazeiro, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Inovação

O superintendente do Sebrae Bahia, Adhvan Furtado, disse que se trata de uma iniciativa pioneira do Sebrae-Bahia, que trabalhou com parceiros, mas usou toda a tecnologia e experiência que acumulou ao longo dos anos. “O empreendedor não precisa contratar uma pesquisa muito cara e tem as primeiras informações na prospecção de novos negócios. Mas o Radar não substitui a pesquisa direta, a conversa como os consultores do Sebrae, embora ofereça conhecimentos para direcionar e diminuir as incertezas”, explicou.

Franklin Santos, diretor de atendimento do Sebrae, destacou que o aplicativo oferece um conteúdo organizado e não uma solução final.

Diante da virtualização de muitas áreas de negócios, ele diz que quem objetiva uma empresa virtual pode explorar bairros e ter informações sobre os municípios que vão nortear seu negócio. Dentro das cerca de 90 oportunidades apresentadas estão algumas empresas de serviço que estão nesta área de virtual.

Dúvidas

Ele acrescentou que a equipe do Sebrae levou um ano testando a ferramenta e fez atendimentos em três cidades (Salvador, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus). Cerca de 400 empresários pesquisaram a ferramenta e disseram se esta ajudou ou levou o candidato a desistir de um negócio.

A Bahia possui 676.453 pequenas e médias empresas e destas um total de 400 mil são microempreendedores individuais, de acordo com o Sebrae. No Brasil, são 15 milhões de microempresas ativas, gerando 52% dos empregos formais e 41% da massa salarial.

Segundo o Sebrae, o Radar foi criado para atender, principalmente, dois perfis de empreendedores: os que têm uma ideia de negócio, mas estão em dúvida sobre o local, e os que têm o local, mas ainda não sabem em que investir.

De acordo com a superintendência, segundo o interesse do empreendedor e o perfil de negócio que deseja investir, no app ele pode ver informações sobre locais com mais potencial para implantação do negócio, considerando dados como perfil de clientes, concorrência, entre outros.

Para ter acesso a essas informações, o usuário precisa fazer um cadastro no aplicativo para ter acesso às análises. Os dados colhidos pelo usuário ficam registrados no perfil dele. Mesmo após análise via aplicativo, o empreendedor pode agendar um atendimento virtual com um consultor do Sebrae.

Os usuários da ferramenta podem ainda selecionar um bairro de Salvador, por exemplo, e ter acesso aos principais segmentos empresariais na região, com importantes indicadores que vão auxiliar na decisão de abrir ou não um negócio, além de contribuir com a estratégia de atuação do empreendedor.

