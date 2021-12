Quina de São João vai sortear R$ 130 milhões neste sábado

Neste sábado, 24, a Quina de São João de R$ 130 milhões será sorteada às 20h, em Capina Grande (PB), na Praça do Povo, onde o caminhão da sorte da Caixa está estacionado. As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do Brasil.

O valor mínimo de uma aposta com cinco números é de R$ 1,50. Caso algum apostador leve a bolada sozinho, ele garantirá uma renda mensal de aproximadamente R$ 750 mil. Isso equivale a cerca de R$ 25 mil por dia.

Bolão

Para aumentar as chances de levar o montante, uma opção é fazer o Bolão da Caixa entre amigos e familiares. A aposta múltipla dobra a probabilidade de ganhar. Caso acerte, o prêmio é divido entre os integrantes do grupo.

Uma outra opção é adquirir uma cota de bolão organizado nas lotéricas. O participante paga uma tarifa de serviço de até 35% pela aposta.

