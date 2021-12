Quina de São João paga quase R$ 15 mi para sete apostas

Sete apostadores de quatro estados acertaram as cinco dezenas da Quina de São João e vão receber R$ 14.956.974,60. Os números sorteados nesta terça-feira, 24, foram 15-26-55-71-79. O prêmio saiu para as cidades de Contagem (MG), Ribas do Rio Pardo (MS), Queimados (RJ), Ribeirão Preto (SP) e São Paulo (SP).

A quadra saiu para 1.227 apostadores e cada um vai ganhar R$ 8.371,21. Já o terno paga R$ 186,98 para 78.476 ganhadores.

O próximo concurso da Quina, que será sorteado nesta quarta-feira, 25, tem prêmio estimado de R$ 500 mil. O bilhete da Quina custa R$ 1 para apostas com 5 números.

adblock ativo