Quase R$ 2 bilhões: Carrefour compra 30 lojas do Makro fora de São Paulo

O Carrefour anunciou, neste domingo, 16, a compra de 30 lojas da rede Makro, em um negócio envolvendo R$ 1,95 bilhão. De acordo com o presidente da empresa francesa do setor de supermercados, Noël Prioux, a negociação, somada à abertura de 20 lojas previstas para 2020, ganha o equivalente a um ano e meio de faturamento. O Grupo Carrefour vai transformar as lojas do Makro em unidades do Atacadão.

Em comunicado, o presidente do Conselho de administração e CEO do Grupo Carrefour, Alexandre Bompard, informou que a transação é o movimento mais importante para o Grupo Carrefour do Brasil desde a compra do Atacadão, em 2007. A negociação vai permitir maior atuação nos estados do Nordeste, com mais oito lojas, e envolveu, ainda, a compra de 14 postos de combustível e de 22 imóveis.

As unidades adquiridas devem ser convertidas em Atacadão em até 12 meses. Com a implantação do modelo de operação, essas lojas devem ter aumento de até 60% no faturamento.

adblock ativo