Quantidade de jovens com nome sujo tem recuo de 21%

De acordo com o Indicador de Inadimplência do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o número de negativados mais jovens, com idade entre 18 e 24 anos, recuou 21,96% em janeiro 2018. Apesar disso, o SPC Brasil estima que, em janeiro, havia 4,81 milhões de consumidores jovens negativados. A cifra representa 20,14% dos jovens dessa faixa etária.

Em contraste, na faixa etária de 65 a 84 anos, o número de negativados avançou 6,19%. Para Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil, a retração dos indicadores de inadimplência na parcela jovem da população reflete a menor presença desses brasileiros nos níveis de ocupação do País.

Fora do crédito

De acordo com o IBGE, o nível de ocupação da população com idade entre 18 e 24 anos caiu de 57,9%, no primeiro trimestre de 2012, para 51,2%, no terceiro trimestre de 2017. Fora do mercado de trabalho, muitos desses brasileiros acabam ficando também fora do crédito", argumenta a economista-chefe do SPC Brasil.

