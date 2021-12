Qualidade do café baiano marca campanha de estímulo ao setor

Quarto maior produtor brasileiro de café, a Bahia, que também é referência pela qualidade do produto, participa na próxima quinta-feira do lançamento da campanha do Dia Nacional do Café. A iniciativa da Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC) prevê ações para estimular o aumento da qualidade do café produzido no país.

Com o mote "Café certificado sempre vai bem", a campanha pretende aumentar a oferta e procura por cafés certificados e garantidos quanto à qualidade, seja entre os do tipo extrafortes e tradicionais, como entre os superiores e os gourmets, que são as diferentes categorias de qualidade do produto no Brasil.

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria de Café do Estado da Bahia (Sincafé), Antonio Roberto de Almeida, a campanha é importante e oportuna. Ele explica que a colheita do café arábica, já iniciada na Bahia e em outros estados produtores, mostra que o Brasil terá uma safra de excelente qualidade. Almeida acredita na a tendência é que os brasileiros possam degustar diariamente cafés com qualidade ainda melhor, em todas as categorias.

Chapada

Na Bahia, a Chapada Diamantina tem ganho notoriedade com a produção de cafés especiais. É da região o grande vencedor do 14º Concurso Nacional ABIC de Qualidade do Café.

Com nota final de 8,62 pontos (em uma escala de 0 a 10), o microlote da cafeicultora Letícia Alcântara, produzido na Fazenda Divino Espírito Santo, no município de Piatã, venceu a disputa. O segundo lugar também ficou com a Bahia. Foi para o café cereja descascado de Antônio Rigno de Oliveira, também de Piatã. Ele obteve de 8,57 pontos, já bem acima da média.

adblock ativo