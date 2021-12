Qualidade de planos será avaliada em site

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vai implantar ainda este ano, em seu site, o "Espaço da Qualidade", com o intuito de fornecer uma ferramenta de comparação da qualidade dos planos de saúde. Nele vão ser disponibilizados os indicadores de cada empresa, entre eles os prazos de atendimento, tema que lidera as reclamações de usuários no Brasil (29,7%) e na Bahia (23,9%), segundo a ANS.

Quatorze meses após a publicação da Resolução Normativa nº 259, os usuários ainda têm dificuldade em ser atendidos dentro dos prazos determinados.

A aposentada Cremilda Silva de Santana, 48 anos, vinha sentindo um incômodo na garganta, que lhe causava rouquidão, inflamação na garganta e dificultava a alimentação dela. Em março, foi à endocrinologista, que lhe indicou um exame ao constatar um nódulo. No mesmo mês, ela tentou marcar uma nova consulta, quando levaria o exame, mas só conseguiu vaga para setembro como paciente extra.

Para fazer o exame, a espera foi de mais de um mês. "E isso porque eu expliquei à atendente da clínica a situação e ela abriu uma exceção. Senão, acho que ia levar mais dois meses para fazer o exame. Minha médica sabe que o plano está assim e já me deu a guia do procedimento sem a data", conta Cremilda.

Casos como o dela são raros, mas o desrespeito aos prazos estipulados pela ANS, não.

Longa espera - A estudante universitária Thainan Tarini, 19 anos, sofre de hidradenite supurativa, uma infecção bacteriana que atinge algumas partes do corpo, desde os 11. Quando a doença a incomoda, ela recorre à emergência hospitalar. No dia em que conversou com a reportagem, chegou a esperar duas horas por atendimento em uma delas.

A estudante só vai à dermatologista que a acompanha quando precisa de receita para os antibióticos que toma diariamente. "Preferiria ir ao médico, mas toda vez que vou marcar, só tem vaga no próximo mês", relata.

Em alguns casos, o paciente consegue ser atendido dentro do prazo, mas dificilmente com o médico que o acompanha. Alguns consumidores admitem que se sentem inseguros em se consultar com um profissional do qual não possuem referências.

"Se você quer ir ao seu médico de confiança, vai ter de esperar uns dois meses. Mesmo um médico qualquer, é difícil conseguir uma consulta em menos de três semanas. Mas acho complicado ter que ir a um médico que você não conhece", diz Thainan.

"Em algumas especialidades, isso até é um risco. E acho que para a mulher, por exemplo, isso é complicado em relação a ginecologista. Não dá para ficar se consultando com um diferente a cada hora", observa a administradora Larissa Cidreira, de 30 anos.

Sobreposição de rede - Para a coordenadora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste), Maria Dolci, o problema tem entre as suas causas a sobreposição de rede.

"Os planos costumam contratar uma mesma rede de profissionais. Para melhorar essa sobreposição, tem que haver um volume de cruzamento de informações dos planos. Só assim vai ser possível instituir novas regras para o setor", acredita.

A Pro Teste foi um dos provocadores da RN 259. Em 2010, a associação fez um estudo que constatou a demora no atendimento por parte dos planos. "Quem agendava uma consulta com o clínico-geral, por exemplo, demorava até 210 dias para ser atendido", recorda Dolci.

A orientação da Pro Teste é que, em casos como esse, o usuário faça uma reclamação na ANS e aos órgãos de defesa do consumidor. "É importante que reclamem nesses órgãos para que tenhamos um banco de dados", ressalta Maria Dolci.

Para o advogado especialista em direito do consumidor Cândido Sá, a prática da queixa é uma das ferramentas para melhorar o atendimento. "Como o número de reclamações é pequeno, os planos preferem desobedecer", avalia o advogado.

