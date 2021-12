Publicidade online supera a da TV pela primeira vez nos EUA

As receitas de publicidade interativa nos EUA em 2013 atingiram um total histórico de US$ 42,8 bilhões, de acordo com o Relatório Internet Advertising Revenue, do Interactive Advertising Bureau (IAB), superando pela primeira vez na história as da televisão, que foi de US$ 40,1 bilhões.

O relatório foi apresentado nesta sexta-feira, 11, pelo IAB e também revela que a situação foi ainda melhor no quarto trimestre de 2013, com uma receita de US$ 12,1 bilhões, significando aumento de 17 por cento sobre o mesmo trimestre em 2012.

Pelo terceiro ano consecutivo, a publicidade em dispositivos móveis (tablets e smartphones) alcançou um crescimento de três dígitos, crescendo paraalcançando US$ 7,1 bilhões em 2013, um crescimento de 110% em relação ao ano anterior, que teve um total de US$ 3,4 bilhões.

A publicidade nos vídeos digitais, um componente de publicidade relacionado com a exibição, arrecadou US$ 2,8 bilhões em 2013, cerca de 19% sobre a receita de US$ 2,3 bilhões em 2012. O formato vídeo aumentou sua participação para se tornar o quarto maior, logo atrás do móvel.

As receitas dos sites de busca totalizaram US$ 18,4 bilhões em 2013, crescendo 9% desde 2012, quando alcançou US$ 16,9 bilhões. Já a publicidade em displays totalizou US$ 12,8 bilhões, representando 30% das receitas totais do ano, um aumento de 7% sobre os US$ 12 bilhões de 2012.

Os anunciantes de varejo continuam a representar o maior grupo em gastos com publicidade na internet, sendo responsávis por 21% em 2013 , seguido por serviços financeiros, com 13%, e pela indústria automotiva, com 12%.

adblock ativo