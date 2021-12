Publicado decreto que garante a implantação da JAC Motors

O Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior (MDIC) vai apresentar, nsta quinta-feira, 4, às 11h o decreto que altera a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para montadoras estrangeiras em processo de implantação no País.

A medida atende os interesses das montadoras JAC Motors do Brasil e da Foton Motors do Brasil, que assinaram acordos para a instalação de fábricas em Camaçari. De acordo com a assessoria de imprensa da JAC Motors, o presidente da empresa, Sérgio Habbib estará em Brasília para o anúncio.

A publicação do decreto era apontada como último entrave para a confirmação dos investimentos de R$ 900 milhões da JAC Motors e de

R$ 500 milhões da Foton Motors na Bahia. Juntas, as duas montadoras vão gerar 4,5 mil empregos diretos e outros 16 mil indiretos.

Após a divulgação do decreto, Sérgio Habbib deverá vir a Salvador para apresentar oficialmente o projeto da fábrica e anunciar o cronograma de obras, informou ontem o secretário da Indústria, Comércio e Mineração (SICM), James Correia.

"A Foton e a JAC estarão em Brasília e vão confirmar os investimentos. Em 2014, a Bahia vai produzir mais de 500 mil veículos por ano, se somarmos a produção da Ford e das duas que estão chegando", afirmou Correia, acrescentando ainda que o volume supera a produção de alguns países europeus.

"O decreto atende perfeitamente aquilo que as empresas buscavam e abre as portas da Bahia para os investimentos", comemorou. Segundo o secretário, a desapropriação do terreno onde a JAC vai se instalar já foi concluída.

