Publicações apresentam panorama da produção de madeira na BA

A Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf) e o Sindicato das Indústrias de Papel, Celulose, Papelão, Pasta de Madeira para Papel e Artefatos de Papel e Papelão no Estado da Bahia (Sindpacel) lançam no dia 6, às 16 horas, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), o Relatório Ibá 2015 e o anuário Abaf - Bahia Florestal 2015. As publicações apresentam o panorama completo da cadeia produtiva de base florestal no estado e no país.

O Bahia Florestal 2015 reúne os dados de produção e consumo dos principais produtos da Bahia e sua participação no mercado brasileiro. O documento mostra ainda que, para fabricação de produtos como papel, móveis, peças e partes de madeira e painéis, existem oportunidades de investimento no estado, que importa estes itens. No estado existem cerca de 95 empresas de processamento de madeira.

O diretor-executivo da Abaf, Wilson Andrade, destaca os seguidos recordes de produtividade média da Bahia (42 m³/hectare (ha)/ano, contra 35 m³/ha/ano da média nacional e 23 m³/ha/ano da média mundial). "Apesar desta situação, a Bahia importa 90% da madeira que consome", ressalva o diretor.

Segundo Andrade, a Bahia destaca-se pela produção de celulose, celulose solúvel, papel, ferro liga, madeira tratada, carvão vegetal e lenha para o processamento de grãos.

Outra área de destaque é a energia a partir da biomassa de eucalipto, explica Andrade, um mercado em franca expansão. Segundo ele, a árvore para fins energéticos pode ser colhida, ou seja, cortada no tronco aos 3,5 anos de vida. Depois disso, existe ainda a possibilidade de dois cortes, até o replantio. "O uso da árvore pode representar uma economia de até 20%", assegura Andrade.

O diretor-executivo da Abaf informa que somente em Formosa do Rio Preto (a 1.026 km de Salvador), está em implantação um projeto internacional numa área de 128 mil ha para plantio de eucalipto destinado ao setor energético.

PIB

Em 2014, o PIB do setor florestal baiano atingiu R$ 9,02 bilhões, apresentando um crescimento de 6,5% comparado ao ano anterior (5,4% do PIB da Bahia), informa o anuário. Os tributos arrecadados (municipal, estadual e federal) totalizaram R$ 1,25 bilhão (5,3% da arrecadação do total do estado).

As exportações do setor totalizaram US$ 1,67 bilhão em 2014 (14,9% das exportações do setor florestal brasileiro) ou 18% da pauta de exportações do estado. Celulose e celulose solúvel responderam por 90% das exportações.

No ano passado, os produtos de base florestal ocuparam o 1º lugar da pauta das exportações baianas, seguidos pela indústria química e petroquímica.

A balança comercial do setor na Bahia teve superávit de US$ 1,64 bilhão em 2014, representando 17,9% do saldo da balança comercial do setor florestal brasileiro.

