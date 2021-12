Proximidade com Salvador, praias e aeroporto são atrativos

Coladinha a Salvador (quase não se distingue onde termina uma cidade e começa outra); preço do metro quadrado mais em conta; por último, o fato de a região contar com belas praias, ficar próximo do aeroporto e possuir boa oferta de serviços. Do ponto de vista do consumidor, esses são alguns dos principais motivos que fazem de Lauro de Freitas um bom lugar para se viver.

Dividida em áreas, como Buraquinho, Caji, Centro, Ipitanga, Itinga, Portão, Vida Nova, Vilas do Atlântico e Jardim do Jockey, a cidade ao norte da capital baiana não para de crescer. Seu início mais evidente foi com o surgimento de Vilas do Atlântico, um então condomínio de luxo voltado para uma classe média de Salvador interessada em fixar segunda residência.

Ao lado de Vilas, Buraquinho e Ipitanga compõem os seis quilômetros de litoral da região, palco de várias competições de surf. Aliás, a prática esportiva é bastante disseminada no município, que possui um ginásio poliesportivo público.

Empreendimentos de luxo - Na Avenida Luiz Tarquínio, a principal de Lauro de Freitas, o comércio se desenvolve com velocidade. São agências bancárias, agora hipermercados, postos de gasolina, delicatessens e tudo o mais. Com três faculdades e várias escolas de ponta, a cidade também é um polo de educação. Ainda de acordo com o diretor comercial da Ademi, José Azevedo Filho, o próximo passo das construtoras, em Lauro de Freitas, será o surgimento de empreendimentos de "altíssimo luxo". "Primeiro está chegando a infraestrutura, depois virão novos investimentos", afirma.

"O meu sentimento é de como se eu ainda morasse na capital. Além de ser muito próximo, aqui também é grande, tem trânsito, tem de tudo. Confesso que, nos dias de hoje, tenho ido pouco a Salvador", afirma o morador e comerciante Laércio de Souza, 37, dono de um restaurante no Centro de Lauro de Freitas.

Disputa acirrada - Segundo a corretora Eliane Moura, por conta da grande oferta de imóveis na região (existe unidade com dois quartos e infraestrutura de lazer por até R$ 169 mil), tem sido acirrada a disputa entre os vendedores. Essa situação, diz ela, tem levado os corretores a diminuírem um pouco sua margem de ganho, em troca de oferecer vantagens ao cliente.

"É a lei da oferta e procura. Há um grande estoque de imóveis, na região, muitos com preços competitivos. Isso faz com que o momento seja propício para a compra do imóvel", dá a dica. "Eu espero que Lauro de Freitas cresça com qualidade e de forma sustentável", torce o comerciante Laércio.

