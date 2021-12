Projeto reúne consultoria e crédito para empresários baianos

Micro e pequenas empresas do setor industrial da Bahia contam agora com um serviço especializado, que reúne, em um só lugar, assessoria e concessão de crédito. O Projeto 5ª do Crédito teve ontem mais um edição, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no bairro do Stiep, em Salvador. Desde o lançamento, há menos de dois meses, já foram mais de 30 atendimentos prestados.



O objetivo é disponibilizar sempre às quintas-feiras uma consultoria personalizada, gratuita e com hora previamente agendada, voltada para os empresários que estão planejando desenvolver negócios, sobretudo, no momento atual de incertezas na conjuntura econômica.



"É nesta hora que o empresário mais precisa de um ambiente amigo e confiável, para falar de seus planos e obter crédito, na medida certa para o que precisa", diz Maurício Pedrão, assessor da Superintendência de Desenvolvimento Industrial da Fieb.



Segundo ele, mesmo com o foco no setor industrial, o serviço também é disponibilizado para empresários de outros segmentos, como comércio e serviços. "Em muitos casos, são projetos que acabam impactando o setor industrial", explicou.



A iniciativa conta a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Caixa Econômica Federal (CEF): antes de solicitar o crédito, o empresário obtém junto no Sebrae todas as informações relativas aos seus planos: experiências na área, mercado, principais vantagens e entraves, se for o caso. "É uma orientação prévia para que ele possa avaliar a quantia ideal que deve solicitar de crédito, evitando custos desnecessários ou aquém para as necessidades de cada projeto", diz Virgínia Dias, consultora do Sebrae.



Linhas e juros



De acordo com o executivo Milton Nunes, gerente de pessoa jurídica da Caixa, ao procurar o serviço da 5ª do Crédito, na sede da Fieb, o empresário vai encontrar as mesmas linhas oferecidas normalmente nas agências do banco. "A diferença é que aqui, ele dispõe de um atendimento personalizado, além da consultoria específica para o negócio. oferecida em parceria com a Fieb e o Sebrae", frisou. Segundo ele, em quase dois meses de programa, as linhas de crédito mais procuradas são para capital de giro, que contam com juros a partir de 1,24% ao mês.



O empresário Marilson Reginaldo de Melo foi um dos que procuraram ontem o novo serviço, em busca de orientação sobre gestão financeira para sua empresa, uma pequena gráfica que emprega cinco pessoas em Camaçari. Já Vicente Avelino estava decidido: quer crédito para implantar uma empresa de tratamento de dejetos, em Feira de Santana. O atendimento deve ser agendado no site da Fieb: www.fieb.org.br

