Projeto Radar Bahia analisa o futuro econômico do estado

O Grupo A TARDE de Comunicação volta a promover projetos especiais com a realização do evento Radar Bahia. O encontro reunirá especialistas e representantes dos principais setores da economia baiana para discutir e analisar melhorias para o cenário econômico do estado.

"Os empresários e executivos baianos estão precisando se encontrar mais para discutir soluções e formas que possam trazer de volta ao estado da Bahia grandes investimentos, e assim retomarmos o protagonismo e iniciativas em alguns segmentos do mercado", afirma o administrador de empresas Lucas Machado, um dos responsáveis pelo projeto.

A primeira edição está marcada para a próxima terça-feira, 31, das 8h às 12h30, no Teatro Sesc (Casa do Comércio). O subtema do evento será o "Futuro Econômico da Bahia", pela visão pública, privada e de tecnologia e inovação.

A programação será dividida em três momentos: o desenvolvimento econômico pelo poder público, a realidade econômica do setor privado e inovação e tecnologia como vetores do desenvolvimento.

"O setor produtivo enfrenta desafios que ultrapassam a crise conjuntural e trazem novas necessidades no plano da produção, com a forte interação entre a indústria e o setor de serviços, bem como a intensificação do uso de novas tecnologias. Nesse cenário, precisamos criar as condições básicas para o desenvolvimento, que passam por educação, tecnologia e infraestrutura", relata Vladson Menezes, diretor-executivo da Fieb (Federação das Indústrias do Estado da Bahia).

Convidados

Os encontros sempre serão pautados por um mediador de relevância nacional, com um público formador de opinião, que impulsionará a discussão por grandes nomes do meio empresarial e político. Nessa primeira edição estarão presentes os palestrantes: Marcus Cavalcanti (Secretaria da Infraestrutura do Governo da Bahia), Cláudio Cunha (presidente da Ademi), Vladson Menezes (diretor-executivo da Fieb), Jean Esdras Freitas (diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE), Moacyr Veiga (CEO do HUB Salvador) e Gustavo Queiroz (presidente do Sinapro). O evento será mediado pelo economista da Fecomércio Fábio Pina e contará com a presença dos representantes dos principais setores da economia: Carlos Andrade (presidente da Fecomércio-BA), Ricardo Alban (presidente da Fieb), Humberto Oliveira (presidente da Faeb) e Luiza Maia (secretária de Desenvolvimento Econômico da Bahia).

"O Radar Bahia tem uma importância enorme pela diversidade, riqueza dos temas e, principalmente, por se tratar de tecnologia", reforça Moacyr Veiga, CEO do HUB Salvador.

As próximas edições continuarão fomentando o tema e impulsionando a geração de conteúdo através da segmentação do mercado e seus setores, sempre apontando para questões-chave do futuro da economia. Especialistas relatarão os principais resultados de estudos e pesquisas realizados e que ajudam a desenvolver novas capacitações e soluções para o enfrentamento dos desafios e mudanças na qualidade de vida das populações, em favor do desenvolvimento social e econômico.

