Projeto quer ampliar consumo de carne suína

Responsável pelo emprego de cerca de um milhão de pessoas em todo o país, o setor de carne suína no Brasil tem um importante desafio pela frente: ampliar o consumo interno. Neste sentido, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) desenvolve, desde o ano passado, o Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura Sustentabilidade (PNDS). A meta é aumentar o consumo per capita dos atuais 15,4 kg/ano para 18 kg/ano até 2015.



O PNDS Sustentabilidade é um programa da ABCS em parceria com o Sebrae e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para o biênio 2013-2015. Se a meta do projeto for alcançado haverá uma demanda de 500 mil toneladas a mais do produto.



Desde 2006, a ABCS em parcerias com instituições como o Sebrae, desenvolve a campanha "Um novo olhar sobre a carne suína", para acabar com os preconceitos e promover o aumento do consumo do produto no País.



Em 2010, a ABCS lançou o PNDS. Entre 2010 a 2012 foram mais de 656 ações em 10 estados, capacitando mais de 28 mil pessoas. Após três anos, o consumo no Brasil chegou a 15,4 kg. per capita.



Melhorias



A carne suína, conhecida popularmente como carne de porco, vem alcançando status de alimento de primeira linha com as mudanças sanitárias e as exigências técnicas do Mapa para criação dos animais em confinamento.



Foi-se o tempo em que esses animais eram criados em chiqueiros com cercas de madeira e uma poça de lama no meio, na qual enormes espécimes ficavam deitados por horas a fio, sendo alimentado com restos de alimento.



Na criação fiscalizada, os chiqueiros foram trocados por baias em galpões com proteção climática e chão cimentado, e os animais recebem ração balanceada. .



Dados do Ministério da Agricultura mostram que nos últimos 20 anos, estudos genéticos reduziram em 31% a gordura da carne, 10% do colesterol e 14% de calorias.



Atualmente, a suinocultura brasileira mantém 1 milhão de empregos diretos e indiretos e produz 3,4 milhões de toneladas de carne inspecionadas por ano, o que gerou o PIB de R$ 28 bilhões e US$ 1,3 bilhão em exportações em 2013. Os números poderiam ser maiores, diante do potencial produtivo do país.



Evento



A cadeia de produtores, agroindústrias e de revenda ao consumidor participa até o dia 17 de setembro da 2ª Semana Nacional da Carne Suína, promovida pela ABCS e empresas que atuam no ramo de comercialização e de saúde animal.



A abertura foi realizado no dia 3/9, em São Paulo e contou com a participação do presidente da ABCS, Marcelo Lopes, do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, e do gerente de Agronegócio do Sebrae Nacional, Enio Queijada.



O presidente da Associação Baiana Suinocultores (ABS) e conselheiro técnico da ABCS, Marcelo Plácido Correa, destacou o papel fundamental da entidade nacional para mudança dos conceitos do consumidor sobre a carne suína produzida no país.



Ele destacou o Projeto Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura. A intensificação da fiscalização das granjas produtoras pelos governos estadual e federal também contribuíram para os avanços no setor. Outro fator, disse Plácido, foram os investimentos na evolução genética da espécie, que alteraram as características identificadas como negativas para o consumo do produto.

adblock ativo