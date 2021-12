Projeto prevê fim do uso da lata d’água no sertão

“Lata d’água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria...”. O refrão da marchinha de antigos carnavais mantém-se como trilha musical durante todo o ano no semiárido nordestino. Um projeto de inovação, da jornalista e pesquisadora baiana Clara Luz e do engenheiro mecânico David Luz, pode, entretanto, mudar esta realidade: um pequeno contêiner de plástico, com 73 cm de largura, com alça de aço galvanizado, é indicado para substituir as tradicionais latas e baldes usados, principalmente por mulheres e crianças, para transportar água de açudes, cisternas e represas no sertão.

Os primos inovadores apresentaram o projeto em agosto em Salvador, durante a primeira edição da Campus Party, evento tecnológico internacional. A ideia deles, e outros cinco projetos baianos, acaba de ser selecionada pelo Grupo A TARDE, que lançou durante o evento um projeto de apoio à inovação e tecnologia.

Desde então, os projetos vinham sendo analisados pela curadoria da iniciativa que escolheu os seis destaques: Helio Pereira (com o projeto de conversor de energia), Michelle Melo (sistema de limpeza para painéis solares), Alex Correia (projeto Mosquito Zero), Wagner Barreto (Aplicativo D’Maré) e os estudantes do Ceep de Lauro de Freitas, representados por Thiago Alves, Matheus Miler e Sérgio Carneiro (robô antibomba), também assinam os projetos selecionados. Todos foram apresentados esta semana em série de reportagens de A TARDE, Portal A TARDE e A TARDE FM (103,9).

Economia de tempo

“O projeto facilita o transporte de água pelas famílias necessitadas do semiárido, que, normalmente, perdem muitas horas por dia equilibrando na cabeça baldes de até 20 litros”, diz David Luz. O projeto deles é mesmo uma verdadeira mão na roda para quem precisa carregar água no sertão. O contêiner proposto, de 73 cm de largura e 42 de diâmetro, tem capacidade para cinco vezes mais água que pelo método tradicional, dos baldes na cabeça.

O equipamento deve ser puxado no chão mesmo, pela alça de aço, numa estrutura projetada para se ter ainda uma redução do peso, apesar da maior quantidade do volume de água que pode ser transportada. A invenção, por sua vez, ainda tem reflexos positivos na saúde das mulheres, idosos e crianças da região que, devido ao método tradicional, acabam lidando com dores na coluna, entre outras, por conta da tarefa de carregar água na cabeça.

Adaptações

“As mulheres e crianças são responsáveis no semiárido baiano pela coleta de água onde muitas vezes não há infraestrutura confiável ou é totalmente inexistente”, diz Clara Luz, no texto de apresentação do trabalho.

“Para as mulheres, coletar água tem um alto custo, pois reduz consideravelmente o tempo que elas têm disponível para ficar com as famílias, no trabalho ou em tarefas domésticas ou mesmo em atividades de lazer. Para as crianças, prejudica o desenvolvimento escolar e a infância de modo geral”, frisa o documento.

“Perde-se muito tempo em idas e vindas e agressões à saúde”, completa David Luz, lembrando também a possibilidade de maior compartilhamento de água numa comunidade. Ele explica que ainda é possível acoplar três cilindros (contêineres) para que possam ser puxados por equinos, carroças, motos ou bicicletas, com adaptador específico na alça de aço galvanizado.

Com a divulgação do projeto, Clara e David esperam sensibilizar o poder público, organizações governamentais e empresas privadas para a alternativa, considerando os benefícios proporcionados: redução do peso que prejudica a coluna dos indivíduos, melhoria da higiene e saúde da população, mais tempo para atividades econômicas para as mulheres, mais tempo para a educação de crianças e adolescentes, além de tornar os idosos mais poupados da tarefa da coleta de água.

