Projeto de lei pede regulação da praticagem de navios

Atividade que consiste em manobrar navios para que atraquem de forma segura nos portos, a praticagem é alvo de uma proposta que tramita no Congresso. O objetivo é conceder regulação econômica dos serviços de praticagem à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), já que sem a adequação, o serviço no Brasil é um dos mais caros do mundo.

Em entrevista ao Canal Rural, o autor do projeto de lei nº 4.392/2020, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), classificou o custo da praticagem como “ofensiva”. A matéria estabelece que a Antaq regulamente, fixe preços e seja consultada quando forem definidas normas de segurança para a atividade.

Conforme a publicação, navios porta-contêineres apresentam valor aproximadamente três vezes mais alto, em dólares, do que o preço médio dos portos da Europa. Os valores impactam diretamente nas exportações agrícolas, especialmente soja e milho.

De acordo com o Canal Rural, a praticagem é atualmente é regulada pela Lei de Segurança do Transporte Aquaviário (9.357/97) e pelo Decreto 2596/12. Atualmente o Brasil conta com 22 zonas de praticagem e 523 práticos em atividade.

