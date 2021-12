Projeto da Baía de Todos-os-Santos terá R$ 170 milhões

O projeto de requalificação turística da Baía de Todos-os-Santos, avaliado em R$ 170 milhões, superou a última barreira para o início da implantação. Na última terça-feira, 3, o Senado aprovou a tomada de uma linha de crédito de US$ 50 milhões junto ao Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID) pelo Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), que vai financiar 60% das obras. O restante será de contrapartida do estado.



Com o investimento, o governo da Bahia pretende desenvolver na área um polo de turismo naval.



Segundo o secretário do Turismo do estado, Domingos Leonelli, os recursos utilizados pela Bahia como contrapartida serão ressarcidos pelo Ministério do Turismo em outros investimentos na estrutura turística do estado.



O cronograma previsto para a execução de todas as ações do Prodetur na Baía de Todos-os-Santos é de quatro anos. "É um projeto bastante complexo que vai redesenhar a nossa baía, que é uma das maiores do mundo, para o turismo náutico e como distrito cultural", diz.



Uma das ações previstas será a reestruturação do terminal náutico público, localizado próximo ao Mercado Modelo. A área que hoje tem capacidade para abrigar aproximadamente 70 embarcações deverá ser duplicada, afirma o secretário.



Além disso, o estado pretende atrair para o local empresas especializadas em serviços de aluguel de embarcações.



"O projeto já está pronto. Para que o turismo náutico aconteça, precisamos ter bases náuticas para fazer um receptivo em locais como Maragojipe, Itaparica, na Ilha dos Frades, em Mar Grande, além de outros locais", diz.



A previsão é que as bases sejam dotadas com toda a estrutura necessária para atender o turista, como bares, restaurantes, banheiros, lojas de artesanato, etc.



Segundo o secretário, o prazo de aproximadamente três anos para a aprovação do projeto está dentro do esperado. "Todos os projetos apresentados pelos outros estados levaram mais ou menos este mesmo tempo", diz.

