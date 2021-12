Projeto Baixio de Irecê terá mais R$ 3 milhões

Ao cumprir agenda em Brasília, nesta quinta-feira, 7, o governador Rui Costa reuniu-se com o ministro interino da Integração Nacional, Helder Barbalho, e conseguiu a liberação de R$ 3 milhões para o projeto estruturante Baixio de Irecê entrar em funcionamento a partir de janeiro de 2017.

"Vamos produzir no Baixio de Irecê. São 42 quilômetros de canais de água já prontos e, com este recurso liberado hoje (ontem), vamos garantir sua funcionalidade", destacou Rui.

O objetivo do projeto é contribuir para o desenvolvimento da região semiárida através da agricultura irrigada, dentro da sustentabilidade ambiental. O governador adiantou que, por meio do Baixio, serão gerados 2.500 empregos diretos, com possibilidade de quatro mil empregos indiretos na região.

Com os investimentos federais já demandados, o montante chega a aproximadamente R$ 2 bilhões, sendo previstos mais R$ 5 milhões para 2017, conforme garantia do ministro Helder Barbalho.

Água

A reunião nesta quinta permitiu ainda a checagem de várias obras de abastecimento de água na Bahia, com destaque para a de Campo Alegre de Lourdes, última cidade baiana que falta chegar água potável à sede.

"A obra está praticamente concluída e queremos inaugurar ainda este ano", pontuou Rui Costa, afirmando que a adutora possui 100 quilômetros. "São quase R$ 80 milhões de investimentos para garantir água tratada, água potável e água de qualidade para a população".

As intervenções de contenção de encostas em Salvador também foram destaque da agenda do governador no Ministério da Integração.

