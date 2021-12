Projeto baiano auxilia no planejamento e estruturação de microempreendimentos

Estudantes universitários que sonham em ter o seu próprio negócio, mas não sabem por onde começar e tem pouco dinheiro para investir. Foi pensando nesse público que a Empresa JR. ADM UFBA criou o JR. Case, projeto semestral que ajuda na criação do escopo, no planejamento e estruturação de microempreendimentos dos mais variados nichos como gastronomia, moda, saúde e bem estar.

“É ideal para quem tem o sonho de empreender mas não consegue colocar as ideias no papel. Os clientes são acompanhados por um grupo de trainees, preparados especialmente para o Jr. Case, que são responsáveis diretos pela projeção e execução de todas as etapas, além de um diretor que atua com foco no cumprimento dos prazos, relacionamento com os clientes e na parte técnica”, explica Matheus Floresta, Diretor de Marketing da Empresa JR. ADM UFBA.

Pesquisa de mercado, estudo de viabilidade, plano de marketing, padronização de processos e análise financeira são os principais processos que fazem parte do projeto para estruturar um pequeno negócio com possibilidades reais de rentabilidade e crescimento a longo prazo, considerando os 5 primeiros anos. Como a Empresa JR. não possui fins lucrativos, os valores investidos na contratação do JR. Case não passam de 10% dos que são aplicados no mercado local.

Mais informações sobre o JR. Case estão disponíveis no site ou através do telefone (71) 98345-8666.

