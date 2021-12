Projeto aprovado pelo Senado divide opiniões

A aprovação pelo Senado do projeto que permite a cobrança de preços diferentes em vendas com pagamento à vista ou com cartão de crédito divide a opinião de especialistas e varejistas.

De acordo com a coordenadora institucional da Pro Teste, Maria Inês Dolci, não há argumento jurídico para que a medida seja aprovada. "Essa resolução é de um ano antes do Código de Defesa do Consumidor e fere os direitos do consumidor. Quem compra em cartão paga da mesma forma", diz.

Segundo ela, não pode haver diferenciação de preço pela forma de pagamento e que a prática é abusiva. "É um retrocesso no que se refere aos direitos do consumidor, por isso enviamos Manifesto ao Senado para que seja rejeitado o decreto legislativo prevendo a medida", diz.

Para o presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Salvador (CDL), Antoine Youssef Tawil, é justamente o contrário.

"A medida é um avanço tanto para consumidor quanto para lojista, que paga altas taxas dos cartões de crédito", disse ele, que ressaltou a compra em dinheiro como uma forma de diminuir o endividamento do consumidor.

Além disso, Tawil diz que a prática do desconto à vista já ocorre de forma informal entre loja e comprador. "Quem pagar à vista paga menos, isso é bom para o consumidor".

Aprovação

O Senado aprovou um projeto que permite aos comerciantes estabelecer preços diferentes para compras feitas em dinheiro ou com cartão de crédito. Se a medida passar pela Câmara dos Deputados, onde ainda precisa de aprovação, e for sancionada pela presidente Dilma, o consumidor que pagar em dinheiro ou cheque terá desconto na compra de 2,5% a 4,5%, que são valores referentes à taxa de administração do cartão de crédito.

A resolução é de 1989 e gera controvérsias entre representantes de órgãos de defesa do consumidor e dirigentes de entidades de classe dos comerciários.

