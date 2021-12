Programa encaminha mais 500 jovens para o mercado de trabalho

Nos próximos dois anos, 500 jovens baianos terão a primeira experiência no mercado de trabalho. É o que foi anunciado nesta terça-feira, 28, pelo governo estadual, com a convocação do programa Primeiro Emprego, que oferece vagas para estudantes oriundos de cursos técnicos da rede estadual. A previsão é que eles irão trabalhar em órgãos públicos, 300 deles em Salvador e 200 no interior da Bahia.

É uma chance, segundo o objetivo do programa, de eles mostrarem tudo que aprenderam durante a educação profissional e de se prepararem para o futuro. O evento que anunciou a convocação foi realizado no Hotel Devile, em Itapuã, na capital baiana, onde os convocados foram recepcionados pelo governador Rui Costa.

Para o governador, o programa não oferece apenas oportunidade para aqueles que já concluíram os cursos, mas um estímulo para os que estão na educação profissional. “Procuramos estimular o aumento do desempenho dos jovens nas escolas técnicas, já que a seleção depende do desempenho dos estudantes durante os três anos de curso, através de um ranking. Com isso, queremos dizer aos estudantes que só depende deles. Esse é um programa social. O jovem terá todos os direitos garantidos, porque esbarramos na dificuldade de conseguir um emprego sem ter experiência, mas não tem ninguém oferecendo essa oportunidade. Agora é diferente. Estamos oferecendo esse primeiro passo”, explicou Rui.

Cadastro

Os jovens integram a segunda turma de convocados e somam-se aos 529 jovens selecionados na primeira turma e a outros 434 que já estão em processo de contratação. A ação é válida para os que terminaram o curso técnico a partir de 2015, e eles são contratados via intermediação da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), por meio do SineBahia.

Os jovens são cadastrados por meio do Portal da Educação e do site do programa. Os selecionados serão notificados pelo estado. Serão contemplados aqueles que tiveram o melhor desempenho dentro da sala de aula. Um ranking de rendimento foi elaborado pela Secretaria de Educação do Estado e reúne uma média de todas as notas obtidas pelo aluno durante o curso.

A meta do programa é oferecer o primeiro emprego para nove mil jovens oriundos da rede estadual de educação profissional, formados a partir de 2015.

